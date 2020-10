200 Mitarbeiter betroffen: Friseurkette Klier schließt 26 ihrer 35 Filialen

Die Friseurkette Klier schließt 26 ihrer 35 Filialen. Nur rund 80 der 281 Dienstnehmer werden weiter beschäftigt.

Die Friseurkette Klier, über die am Freitag vor einer Woche am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet wurde, wird 26 ihrer 35 Filialen schließen. Nur rund 80 der 281 Dienstnehmer werden weiter beschäftigt, wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Freitagnachmittag mitteilte. Die Schließung der Filialen wurde bereits per 23. Oktober 2020 gerichtlich bewilligt.