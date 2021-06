200 Lehrveranstaltungen: Kinderuni Wien wird hybrid

Heuer wird die Kinderuni Wien hybrid gestaltet. Es wird einen Mix aus Online- und Präsenzangeboten in kleinen Gruppen geben.

Nach der reinen Online-Ausgabe im ersten Corona-Sommer 2020 wird die Kinderuni Wien heuer hybrid: 200 Lehrveranstaltungen werden von 12. bis 22. Juli an sechs Standorten angeboten. Statt großer Vorlesungen gibt es diesmal jedoch kleine Gruppen, einen Studienausweis gibt es nur gegen ein negatives Covid-Testzertifikat. Am 14. und 21. Juli gibt es zusätzlich Familienvorlesungen im Livestream und am 12. Juli werden zahlreiche neue Beiträge auf kinderuni.online freigeschalten.