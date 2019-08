20 Kilogramm Gold von Wienerin gestohlen: Vier Jahre Haft

Am Donnerstag wurde ein 43-jähriger Rumäne zu vier Jahren Haft verurteilt. Er hat einer 79-jährigen Wienerin 20 Kilogramm Gold aus ihrer Wohnung gestohlen.

Ein 43-jähriger Rumäne, der im Oktober 2017 einer mittlerweile 79 Jahre alten Wienerin 20 Kilogramm Gold aus ihrer Wohnung gestohlen hatte, ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann hatte auf Anweisungen eines früheren Wiener Anwalts gehandelt, der das Versteck ausgekundschaftet hatte.

Wienerin hatte 20 Goldbarren zu Hause

Gemeinsam mit dem Rumänen, den er in einer Pizzeria kennengelernt hatte, beschloss der Anwalt, die Frau um ihr Vermögen zu erleichtern. Indem er sie zum Abendessen einlud, ermöglichte er dem Rumänen, gemeinsam mit einem Landsmann in ihre in der Leopoldstadt gelegene Wohnung einzudringen und den Schatz im Wert von 700.000 Euro an sich zu bringen.