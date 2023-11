20-Jähriger in Wien erpresste Mann und attackierte Polizisten

Am Montag schnappte die Wiener Polizei einen 20-jährigen, der einen Gleichaltrigen erpresst haben soll.

Zudem habe sich der Serbe als Räuber versucht, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Opfer der Erpressung, es ging dabei um Geldangelegenheiten, hatte sich telefonisch an die Exekutive gewandt und berichtet, dass er mit dem Umbringen bedroht worden sei. Der 20-Jährige wurde aufgrund der Beschreibung von einer Streife in Wien-Ottakring gefunden - und beobachtet, als er gerade einen jungen Mann ausrauben wollte. Bei der folgenden Festnahme ging der Serbe mehrmals auf die Polizisten los und verletzte zwei von ihnen.