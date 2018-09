20-Jähriger zerstört Pkw und attackiert Polizisten mit Messer in Wien: U-Haft

Ein 20-Jähriger zerstörte am Sonntag einen Pkw mit einer Eisenstange in der Wiedner Hauptstraße. Danach attackierte er Polizisten mit einem Messer. Der Randalierer wurde mit Pfefferspray gestoppt.

Am Sonntag, den 23. September 2018, um 09.45 Uhr wurden mehrere Streifenwägen in die Wiedner Hauptstraße entsendet, weil dort laut mehrerer übereinstimmender Zeugenangaben ein Mann mit einer Eisenstange auf ein Auto einschlug. Am Einsatzort fanden die Beamten ein völlig zerstörtes Auto vor, hinter dem eine Eisenstange am Boden lag.