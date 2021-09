20-Jähriger verletzte Wiener Polizisten bei Verhaftung

In Wien-Floridsdorf wollten Polizisten einen 20-Jährigen zum Antritt seiner Haft abholen. Der Österreicher wehrte sich heftig und verletzte einen Polizisten am Unterarm.

Gestern Nacht sollte die Polizei einen 20-jährigen Österreicher in Wien-Floridsdorf zum Antritt seiner Haftstrafe abholen. Der Mann war von Beginn an aggressiv und unkooperativ. Er weigerte sich die Haft anzutreten, ging immer wieder in „Kampfstellung“ und beschimpfte die Polizisten. Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, wehrte sich dieser heftig und verletzte einen Polizisten am Unterarm. Mit Unterstützung weiterer Kräfte konnte der Tobende festgenommen werden. Der verletzte Polizist musste ins Krankenhaus gebracht werden.