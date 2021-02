20-Jähriger in Wien-Neubau mit Messer attackiert

Bei einem Streit am Wiener Gürtel wurde in der Nacht auf Sonntag ein 20-Jähriger mit mehreren Messerstichen verletzt. Das alkoholisierte Opfer stieß trotz Verletzung mehrere Mistkübel um.

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Neubau durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper verletzt worden. Das laut Polizei "offensichtliche alkoholisierte" Opfer randalierte nach der Tat und stieß am Neubaugürtel einige Mistkübel um. So wurde eine Streife auf ihn aufmerksam.