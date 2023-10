20 Gramm Kokain gefunden: Wiener Polizei fasste Drogendealer

Die Wiener Polizei ermittelte gegen einen Mann, der im Verdacht stand in Wien-Favoriten mit Kokain und Cannabis gehandelt zu haben. Der 31-jährige Drogendealer wurde festgenommen.

Bei einer Überprüfung durch die Strafverfolgungsbehörden wurde festgestellt, dass der Verdächtige in Wien-Favoriten Drogen an eine Käuferin verkauft hat. In einer Vernehmung gab die Käuferin an, dass der Tatverdächtige in den letzten Jahren allein an sie über 90 Verkäufe getätigt hat.