2. Wiener Bademanteltag: Fast 900 Fans feierten in der Therme Wien

Am 2. Mai fand der 2. Wiener Bademanteltag in der Therme Wien statt. 895 Teilnehmer ließen sich dieses besondere Event nicht entgegen.

Um 27 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr nahmen am 2. Mai am 2. Wiener Bademanteltag teil. 895 Personen nutzen die Chance auf einen kostenlosen Thermen-Aufenthalt. Denn wer ab 16 Uhr bereits im Bademantel angereist kam, wurde nämlich mit einem Gratis-Eintritt belohnt. Ganz nach dem Motto “Life is better in a Bademantel”.

2. Wiener Bademanteltag: Gäste posierten in Bademänteln Bereits vor dem Eingang posierten die Gäste bei bestem Wetter in ihren Bademänteln. Auch die Fotobox beim Grottenbecken wurde fleißig benutzt und sorgte für gute Stimmung. In den verschiedenen Thermenlandschaften, dem Thermalbecken und im Saunastein wurde den ausgiebig entspannt. Außerdem konnten die Gäste bereits erste Blicke in den neugestalteten Garten werfen.

„Der Bademantel zählt mit gutem Recht zu den beliebtesten Kleidungsstücken der Österreicher“, so der Geschäftsführer der Therme Wien Edmund Friedl. Laut einer aktuellen Umfrage sind nämlich 83 Prozent der Bevölkerung im Besitz von zumindest einem Bademantel. “Er steht für Entspannung und Wohlfühlmomente – Grund genug, ihn am Bademanteltag hochleben zu lassen. Wir freuen uns, dass auch heuer so viele Thermenfans mit uns gefeiert haben.“

Zwar wurde Weiß als die häufigste Bademantelfarbe in der Befragung genannt, die Teilnehmer am 2. Wiener Bademanteltag überraschen jedoch mit Modellen in allen Farben.