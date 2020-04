2-Jährige in Wien-Penzing aus Fenster gestürzt und schwer verletzt

Mittwochfrüh ist ein 2-jähriges Mädchen beim Spielen aus dem Fenster eines Wohnhauses gestürzt. Sie wurde schwer verletzt.

Gegen 8.15 Uhr kam es am Mittwoch zu dem tragischen Unfall in Wien-Penzing. Ein 2-jähriges Mädchen war beim Spielen aus dem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Dabei erlitt das Mädchen schwere Kopfverletzungen. Sie wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Passantin beobachtete Unfall

Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich die Mutter des Mädchens und mehrere kleine Geschwister in der Wohnung auf. Eine Passantin beobachtete, wie die Zweijährige am Fensterbrett kletterte und sah auch den Sturz aus dem offenen Fenster, hieß es von der Polizei. Sowohl die Zeugin als auch die Mutter wurden am Vormittag noch befragt.