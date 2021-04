2.492 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich bestätigt.

2.942 Corona-Neuinfektionen am Mittwoch in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich (Stand Mittwoch, 14. April: 9.30 Uhr) 2.942 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Die meisten Fälle gab es in Wien.

Bisher gab es in Österreich 584.205 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (14. April 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 9.779 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 544.989 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.300 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 586 auf Intensivstationen betreut.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 88

Kärnten: 213

Niederösterreich: 362

Oberösterreich: 524

Salzburg: 182

Steiermark: 350

Tirol: 244

Vorarlberg: 91

Wien: 888