Die Infektionszahlen in Niederösterreich sinken.

Die Infektionszahlen in Niederösterreich sinken. ©APA/dpa/Christophe Gateau

Die Infektionszahlen in Niederösterreich sinken. ©APA/dpa/Christophe Gateau

2.721 Covid-Infektionen in Niederösterreich

Die Zahl der Covid-Positiven in Niederösterreich ist in den letzten 24 Stunden nur noch um 9 gestiegen. 20 Menschen sind in der Zeit wieder gesundet.

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand Donnerstag (8.00 Uhr) im Vergleich zum Vortag um neun auf 2.721 erhöht. Davon gelten nach Angaben des Sanitätsstabes des Landes 2.487 Personen als genesen. Das sind um 20 mehr als am Mittwoch.

Bisher wurden 44.954 Testungen durchgeführt. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen beträgt 97, zwei mehr als am Vortag.