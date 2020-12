Am Dienstag wurden 2.628 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert.

2.628 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

2.628 Corona-Neuinfektionen wurden am Dienstag in Österreich vermeldet. Österreichweit sind bisher 4.648 Personen in Zusammenhang mit der Viruserkrankung verstorben.

Bisher gab es in Österreich 327.679 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (15. Dezember 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 4.648 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 287.750 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.524 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 573 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 40

Kärnten: 301

Niederösterreich: 491

Oberösterreich: 467

Salzburg: 397

Steiermark: 307

Tirol: 217

Vorarlberg: 82

Wien: 326