2.571 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Am Freitag wurden 2.571 Corona-Neuinfektionen in Österreich registriert. Landesweit gibt es derzeit 18.266 aktiv Erkrankte.

Bisher gab es in Österreich 74.415 positive Testergebnisse. 954 Personen sind mit oder an SARS-CoV-2 verstorben, 55.195 sind genesen. Am Freitag befanden sich 1.058 Personen wegen Covid-19 in krankenhäuslicher Behandlung, davon 158 auf Intensivstationen.