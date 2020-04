2.392 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Wien

Mit Stand Sonntag 8 Uhr gab es in Wien insgesamt 2.392 bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. Es gab außerdem drei weitere Todesfälle.

