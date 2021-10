Am Donnerstag gab es 2.169 Corona-Neuinfektionen in Österreich.

2.169 Corona-Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich lag am Donnerstag bie 2.169 Personen. In Österreichs Krankenhäusern leigen derzeit 870 Corona-Patienten. 217 davon befinden sich auf der Intensivstation.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich bleibt hoch: In den vergangenen 24 Stunden sind laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums 2.169 Neuerkrankte registriert worden. Dieser Wert liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.845 Fällen. Die Belegung in den Spitälern bleibt konstant auf hohem Niveau. Im Österreichs Krankenhäusern liegen derzeit 870 Corona-Patientinnen und -Patienten, das sind um fünf mehr als am gestrigen Mittwoch. Davon benötigten 217 Schwerkranke intensivmedizinische Behandlung, um vier mehr als gestern.

768.711 bestätigte Corona-Fälle in Österreich seit Pandemiebeginn

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden in Österreich 768.711 bestätigte Corona-Fälle dokumentiert. Genesen sind seither 737.170 Personen, verstorben an oder infolge von Covid-19 11.143 Menschen. In den vergangenen 24 Stunden starben acht Menschen. Aktuell laborieren 20.398 an der Erkrankung.

Sieben-Tages Inzidenz auf 144,6 Fälle pro 100.000 Einwohner erhöht

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist gestiegen und betrug am Donnerstag 144,6 Fälle auf 100.000 Einwohner nach 142,3 am Mittwoch. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 212,9, gefolgt von Salzburg, Steiermark und Niederösterreich (199,4, 150 bzw. 145,3). Weiters folgen Kärnten (130,9), Wien (122), das Burgenland (93,9), Tirol (91,8) und Vorarlberg (57,6).

Die Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Oberösterreich 520

Niederösterreich 507

Wien 352

Steiermark 296

Salzburg 168

Kärnten 131

Tirol 122

Burgenland 37

Vorarlberg 36

11.759 Impfungen am Mittwoch

Laut dem Impf-Dashboard des Bundes wurden am gestrigen Mittwoch 11.759 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses mittlerweile 5.801.176 der Österreicherinnen und Österreicher bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten. Das sind 64,9 Prozent der Bevölkerung. 5.498.383 Menschen sind (61,6 Prozent) bereits voll immunisiert.

Zahl der Vollimmunisierten steigt

Ein genauerer Blick auf die Vollimmunisierungsraten nach Altersgruppen zeigt dabei: Bei den Zwölf- bis 24-Jährigen sind 50,4 Prozent zweifach geimpft, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 59,8 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 65,3 Prozent. 69,7 Prozent der Personen zwischen 45 und 54 Jahren sind mit zwei Stichen gegen Covid-19 geschützt, 78,4 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Vollimmunisierungsquote von 83,6 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 88,5 Prozent und die Gruppe 85plus 88,6 Prozent.

Höchste Durchimpfungsrate im Burgenland

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) im Burgenland mit 69,1 Prozent. In Niederösterreich sind 64,4 Prozent der Bevölkerung geimpft, in der Steiermark 62,3 Prozent. Nach Wien (60,6), Vorarlberg (60,4), Tirol (59,8), Kärnten (58,1) und Salzburg (57,8) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 56,6 Prozent.