2.048 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden am Samstag in Österreich 2.048 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten Fälle gab es in Wien.

Mit 2.048 Neuinfektionen am Samstag lagen die neuvermeldeten Coronavirus-Fälle aus den Ministerien unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 2.370 täglichen Neuinfektionen. Nur leicht zurückgegangen ist die Zahl der Intensivpatienten, sie sank um zehn auf 548 Covid-19-Infizierte österreichweit, jedoch ging der Belegung in Wien in einer Woche um über 17 Prozent auf 194 zurück.

Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich bei unter 200

Die Sieben-Tages-Inzidenz, die am Freitag erstmals seit Wochen knapp unter 200 lag, sank noch einmal deutlich auf 186,4 Fälle pro 100.000 Einwohner. Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 225,8, gefolgt von Oberösterreich, Kärnten und Tirol (203,8, 199 bzw. 198,4). Österreichweit galten 28.858 Menschen als aktiv SARS-CoV-2-positiv, am Samstag vor einer Woche waren es noch 32.554. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 552.619 Personen, 2.419 innerhalb der vergangenen 24 Stunden.

2.048 Coronavirus-Neuinfektionen am Samstag

27 Todesfälle gab es seit Freitag, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 29,7. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 9.870 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 110,9 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt lagen 2.078 Patienten in einem Krankenhaus - ein Rückgang von 44 gegenüber gestern. In Wien lag diese Zahl bei 693, auf den Intensivstationen der Bundeshauptstadt befanden sich 194 Kranke, der Rückgang innerhalb einer Woche lag bei über 17 Prozent.

317.000 Coronatests in 24 Stunden

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden rund 317.000 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet, davon waren 68.577 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug drei Prozent und lag damit unter dem Schnitt der vergangenen Woche von 3,7 Prozent. Die Neuinfektionen nach Bundesländern: Wien vermeldete 577 Neuinfektionen, Niederösterreich 484, Oberösterreich 472 und Tirol 236. Aus dem Burgenland sind 34 Fälle dazu gekommen, Vorarlberg vermeldete 82, Salzburg 168 und Kärnten 169. Eine AGES-Datenbereinigung hat zur Folge, dass die Steiermark heute ein Minus von 174 Fällen aufweist.

64.289 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 1.709.538 bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 19,2 Prozent der Bevölkerung. 693 938 und somit 7,8 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate in Tirol mit 24,2 Prozent, das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 16,3 Prozent bildet Salzburg - jeweils bezogen auf die Zahlen vom Freitag.

Coronavirus-Neuinfektionen in den Bundesländern:



Burgenland: 34

Kärnten: 169

Niederösterreich: 484

Oberösterreich: 472

Salzburg: 168

Steiermark: -174

Tirol: 236

Vorarlberg: 82

Wien: 577