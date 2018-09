2.000 Euro Belohnung: Wer kennt diesen Wiener Bankräuber?

Am 3. September kam es in Wien-Wieden zu einem Banküberfall, bei dem der Räuber mit dem Zünden eines Sprengsatzes drohte. Die Polizei veröffentlichte am Sonntag Fotos des Tatverdächtigen. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, werden 2.000 Euro geboten.

Gegen 9 Uhr Früh kam es in der Wiedner Hauptstraße zu dem Banküberfall. Nachdem er zwei Angestellten mit dem Zünden eines Sprengsatzes gedroht hatte, erhielt der Mann das geforderte Geld, verstaute es in seiner mitgeführten Stofftasche und ergriff zu Fuß über die Wiedner Hauptstraße Richtung stadtauswärts (Richtung Paulanergasse, auf der rechten Gehsteigseite) die Flucht.

Banküberfall in Wien-Wieden: Täterbeschreibung Der Tatverdächtige ist männlich, 30-40 Jahre alt, etwa 185cm groß, schlank und Bartträger. Er trug eine dunkle Kapuzenjacke mit hellen Schulterapplikationen und eine dunkle Hose. Maskiert war der Mann mit einer schwarzen Haube und einer verspiegelten Sonnenbrille. Das Geld wurde in einer hellen Stofftasche verstaut.

Sachdienliche Hinweise werden vom LKA Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen genommen. Führen die Hinweise zur Ausforschung des Täters, gibt es eine Geldbelohnung von 2.000 Euro.