1x2 Tickets für die Dancer Against Cancer-Gala gewinnen

Am Samstag, den 6. April 2019 findet zum 13. Mal in der Hofburg Vienna ein Abend ganz im Zeichen für das Leben – gegen Krebs statt. Zugunsten der Österreichischen Krebshilfe Wien wird an diesem Galaabend im großen Festsaal mit tatkräftiger Unterstützung der Gäste ein Zeichen gegen Krebs gesetzt und Spenden gesammelt. Wir verlosen 1x2 Tickets!

Dafür erwartet die Gäste ein fulminantes Programm mit Eröffnungsshow von Tanzprofi Yvonne Rueff und Michael Schmalzbauer, gewohnt schwungvolle musikalische Unterhaltung zum Tanzbein schwingen und Showeinlagen von beispielsweise Indeed Unique, Black Diamonds u.v.m. Natürlich darf auch dieses Mal das Prominenten-Tanzturnier nicht fehlen! Abgerundet wird das Programm mit einer exklusiven Haute-Couture Modeschau von Austrodesigner Emanuel Burger.

Australischer Stargast am DaC 2019 Als internationaler Stargast wird 2019 Jade Mackinnon erwartet, die mit ihrer Rolle als Stevie Hall in der australischen Serie McLeods Töchter dem heimischen Publikum ein Begriff ist.

Sie wird auch den MyAid Award an eine herausragende Persönlichkeit, die besonderes Engagement im Kampf gegen Krebs zeigt, überreichen. Ein weiteres Highlight des Abends ist die große Charity-Tombola, wo auf die Ballgäste zahlreiche attraktive Preise und außergewöhnliche Hauptpreise wie z.B. Flugreisen, Designerkleider oder Hotelübernachtungen warten – jedes Los gewinnt! Die Möglichkeit in dieser Ballnacht Betroffenen zu helfen ist groß und simpel zugleich: Der Reinerlös jeder Eintrittskarte, jeder Sitzplatzkarte und von jedem Tombola-Los fließt direkt in die Projekte der Österreichischen Krebshilfe Wien.

Dieses Jahr wird der Erlös dem Projekt Psychologische Unterstützung von Palliativpatienten zu Hause zu gute kommen, um schwer kranken Menschen die Möglichkeit zu bieten auch zu Hause betreut zu werden.