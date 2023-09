19 Personen transportiert: Wiener Polizei suchte Schlepper mit Hubschrauber

Am Dienstag hatte eine Augenzeugin in Wien-Landstraße sieben Männer, fünf Frauen uns eiben Minderjährige aus einem Kastenwagen steigen sehen. Die Polizei suchte nach dem mutmaßlichen Schlepper mittels Hubschrauber.

Das beteiligte Auto hat nach dem Aussteigen der 19 Personen in Wien-Landstraße den Ort verlassen. Aufgrund des Erschöpfungszustandes wurden neun Personen durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Spital gebracht. Eine sofort durchgeführte Fahndung nach dem Fahrzeug, darunter auch mittels Polizeihubschrauber, verlief negativ. Nach kurzzeitiger Verbringung in ein Polizeianhaltezentrum wurden die Personen aufgrund ihres unrechtmäßigen Aufenthaltes im Bundesgebiet angezeigt und entlassen.