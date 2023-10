19-Jähriger in Wien-Penzing hielt Freundin Messer an den Hals

Am Dienstag soll ein 19-Jähriger österreichischer Staatsbürger in Wien-Penzing seine 19-jährige Freundin an ihrer Wohnadresse bedroht und ihr ein Messer an den Hals gehalten haben.

Zuvor soll der Tatverdächtige in Wien-Penzing der Frau mehrere Faustschläge am Oberkörper, Hinterkopf und Bauch versetzt haben. Der Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Umgebung angetroffen und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Körperverletzung vorläufig festgenommen werden.

Mann in Wien-Penzing drohte seiner Freundin

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte eruiert werden, dass es in der Vergangenheit zu mehreren Vorfällen körperlicher Gewalt zwischen den beiden Beteiligten gekommen ist. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß, unter anderem auch wegen des Verdachts der fortgesetzten Gewaltausübung, angezeigt. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Gewaltopfer

WIR BIETEN HILFE:

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

Opfer-Notruf: 0800 112 112

Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22