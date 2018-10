19-Jähriger wollte Jugendliche in Wien-Favoriten vergewaltigen: Festnahme

Bereits im Mai versuchte ein 19-Jähriger, eine Jugendliche in einem Stiegenhaus in Wien-Favoriten zu vergewaltigen. Am Dienstag stellte sich der gesuchte Mann der Polizei.

Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd ist es durch die Sicherstellung von Spuren gelungen einen 19-jährigen Mann auszuforschen, der am 23. Mai 2018 gegen 2.15 Uhr versucht haben soll, eine 17-jährige Frau in einem Stiegenhaus in der Quellenstraße in Wien-Favoriten zu vergewaltigen. Erst als eine unbeteiligte dritte Person in das Stiegenhaus kam, ließ er von der Frau ab und flüchtete.