19-Jähriger schlug zu: Bursch in Wien-Floridsdorf lebensgefährlich verletzt

Ein 19-Jähriger wollte in der Nacht auf Samstag in Wien-Floridsdorf zwei Kampfhähne trennen und schlug dabei selbst einen 17-Jährigen k.o.. Der knallte mit dem Kopf auf die Straße und verletzte sich lebensgefährlich.

Durch die Intervention eines 19-jährigen Streitschlichters in Wien Floridsdorf ist ein 17-Jähriger in der Nacht auf Samstag schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer war der Jugendliche bei einer Home Party in der Wiener Gasse kurz vor 2.00 Uhr mit einem Gleichaltrigen in Streit geraten. Man beschloss, die Sache eins gegen eins auf der Straße auszutragen.