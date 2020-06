19-Jähriger nach mehreren Überfällen und Einbrüchen in Wien-Meidling gefasst

Ein 19-Jähriger wurde letzten Donnerstag von der Wiener Polizei festgenommen, weil er mehrere Überfälle und Einbrüche vorzüglich in Meidling durchgeführt haben soll.

19-Jähriger soll mehrere Delikte begangen haben

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Serbe auch einen Straßenraub am Franz Josefs Kai in der Wiener City, einen Wohnungs-Einbruch in der Meidlinger Hauptstraße, einen Postkasten-Einbruch in der Meidlinger Spittelbreitengasse. Zudem sollen zwei Kellereinbrüche, ebenfalls in Wien-Meidling, auf das Konto des 19-Jährigen gehen.

Der junge Mann wurde am 11. Juni 2020 an seiner Wohnadresse in der Ruckergasse in Wien-Meidling widerstandslos festgenommen. Diverses Diebesgut, Bargeld und geringe Mengen an Suchtmittel wurden sichergestellt. Der mutmaßliche Täter zeigt sich zu den Vorwürfen geständig, er befindet sich in Haft. Ermittlungen hinsichtlich weiterer Täter werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.