19-Jähriger ging in Wien mit Pistolen-Imitat auf Raubzug

Mit einer täuschend echt aussehenden Pistole verübte ein 19-Jähriger im November mehrere Raubüberfälle in Wien. Die Polizei konnte den jungen Mann nun ausforschen und festnehmen.

Die Wiener Polizei konnte nach intensiven Ermittlungen einen Tatverdächtigen am 23. November nach mehreren Raubüberfällen in Wien ausforschen und festnehmen.

Wien: 19-Jähriger bedrohte Opfer mit echt aussehender Pistole

Am 16. und 18. November erbeutete er dabei mehrere Elektronikgeräte und auch Schmuckgegenstände. Die Opfer, ein 16-Jähriger und eine 22-Jährige, wurden nicht verletzt.

Bereits am 14. November soll der Tatverdächtige im Bereich des Bahnhofs Heiligenstadt bei einem Verkaufsgespräch einen Mann (22) bedroht haben, der sich jedoch nicht einschüchtern lies. Nach dem misslungenen Raubversuch veruchte der 19-Jährige noch eine unbeteiligte Frau (30) am Bahnsteig auszurauben, in diesem Fall scheiterte er aber ebenso, da das Opfer keine wertvollen Sachen mitführte.