19-Jähriger bedrohte Passanten in Wien-Meidling mit Messer

Am Mittwochabend zückte ein 19-Jähriger in Wien-Meidling plötzlich ein Messer und bedrohte damit einen Passanten. Dieser reagierte geistesgegenwärtig.

Ein 19-jähriger österreichischer Staatsangehöriger bedrohte am 21. Dezember gegen 19.45 Uhr in Wien-Meidling einen 38-jährigen Passanten mit einem Messer, als dieser lediglich an ihm vorbeiging. Er hielt dem 38-Jährigen ein Küchenmesser vor und sagte: "Wenn du mich noch einmal so blöd anschaust, stech ich dich ab."