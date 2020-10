1,83 Promille: Mann beging nach Unfall in Wien-Donaustadt Fahrerflucht

Am Donnerstag krachte es am Biberhaufenweg in Wien-Donaustadt, einer der am Unfall beteiligten Pkw-Lenker flüchtete danach vom Unfallsort. Die Polizei konnte den Mann rasch ausforschen.

Ein 38-jähriger Lenker fuhr am 8. Oktober gegen 12.20 Uhr auf dem Biberhaufenweg in Wien-Donaustadt in Fahrtrichtung Siegesplatz. Eine 58-jährige Pkw-Lenkerin fuhr vor ihm in dieselbe Fahrtrichtung und musste auf Grund eines einparkenden Pkw anhalten. Dabei fuhr der Mann ihr mit seinem Fahrzeug hinten auf.

Alko-Lenker von Polizei nach Unfall in Wien-Donaustadt ausgeforscht

Der Mann beging nach dem Unfall Fahrerflucht, konnte von der Polizei jedoch kurz darauf an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein durchgeführter Alko-Test ergab bei dem Mann 1,83 Promille.