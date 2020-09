Innerhalb eines Tages gab es in Niederösterreich 181 Neuinfektionen.

181 Neuinfektionen lassen aktive Covid-Fälle in NÖ auf über 6.000 ansteigen

In Niederösterreich stiegen die bestätigten Covid-19-Infektionen am Donnerstag um 181 auf 6.068 an, womit der bisherige Rekordzuwachs-Wert vom Montag eingestellt wurde.

Mit Stand Donnerstagfrüh sind in Niederösterreich insgesamt bisher mehr als eine Viertelmillion an Testungen auf das Coronavirus durchgeführt worden. Die Gesamtzahl betrug nach Angaben des Landessanitätsstabes 252.024.

4.793 Personen galten als genesen, das waren 95 mehr als am Vortag. Insgesamt wurden 111 Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus beklagt. 1.164 Patienten wurden als aktuell erkrankt registriert.