18-Jähriger in Wien-Favoriten mit abgebrochener Glasflasche verletzt

In Wien-Favoriten soll am Dienstag ein Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche im Halsbereich verletzt worden sein.

In einer Bahnhofshalle soll es am Dienstagabend eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Männern gegeben haben. Der Streit ging draußen weiter, wo einer beiden den anderen mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt haben soll, teilte die Wiener Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 18-Jährigen. Er wurde ins Spital gebracht, befindet sich nicht in Lebensgefahr. Der Tatverdächtige trat die Flucht an, wurde bei einer Sofortfahndung nicht gefunden. Die Ermittlungen laufen, hieß es in der Mitteilung.