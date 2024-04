18-Jähriger beschädigte Fahrzeuge in Wien-Wieden

Ein Mann ist von Zeugen dabei gesehen worden, wie er ein Motorrad am Gehsteig schob und dabei geparkte Fahrzeuge beschädigte, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Nachdem er darauf angesprochen wurde, soll er das Motorrad fallen gelassen und einen Zeugen beschimpft haben, informierte die Exekutive. Die Beamten stellten eine offensichtliche Beeinträchtigung durch Substanzen bei dem 18-Jährigen fest und fanden bei ihm mehrere Tabletten vor. Dazu wurde festgestellt, dass der Teenager das Motorrad gar nicht besaß. In der Polizeimitteilung war von versuchtem Diebstahl die Rede.

Der Österreicher wurde vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Wiener Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.