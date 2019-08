18-Jähriger schoss aus Langeweile aus dem Fenster: WEGA-Einsatz in Wien-Hernals

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem WEGA-Einsatz in Wien-Hernals, nachdem ein 18-Jähriger mehrmals aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen hatte.

Ein 18-jähriger Österreicher gab am 7. August - mutmaßlich aus Langeweile - aus dem Fenster einer Wohnung in der Händelgasse in Wien-Hernals mehrere Schüsse aus einem Schreckschussrevolver in Richtung Innenhof ab.