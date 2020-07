18-Jähriger ging auf Wiener Polizisten los und verletzte ihn

Zwei Jugendliche zeigten am Dienstag in Wien-Ottakring keinen Respekt vor der Polizei und versuchten ein Polizeiauto zu beschädigen. Als sie bemerkt wurden, wurde ein 18-Jähriger aggressiv.

Am frühen Dienstagnachmittag führten Wiener Polizeibeamte Verkehrskontrollen in der Pelzgasse Rudolfsheim-Fünfhaus durch. Dabei näherten sich zwei Männer dem abgestellten Blaulichtfahrzeug und bespuckten es. Zudem wollten die Männer wohl das Fahrzeug beschädigen, was jedoch rasch unterbunden werden konnte. Die Männer flüchteten daraufhin in verschiedene Richtungen.