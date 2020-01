18-Jähriger drohte in Wien-Hernals mit Softgun: Festnahme

Weil ein 18-Jähriger seinen Bekannten in Wien-Hernals mit einer Softgun bedrohte, musste am Montagabend die Polizei ausrücken. Der Jugendliche konnte ohne Widerstand festgenommen werden.

Ein 18-jähriger Österreicher soll am Montagabend seinen Bekannten mit einer Softgun in der Zeillergasse in Wien-Hernals bedroht und Bargeld verlangt haben. Da das Opfer kein Bargeld bei sich hatte, raubte ihm der Tatverdächtige ein Klappmesser und verlangte eine wöchentliche Zahlung von 20 Euro.