18-Jähriger beraubte 22-Jährigen in Wien-Meidling

Für einen 18-Jährigen klickten am Freitag die Handschellen, weil er Anfang Mai einen 22-Jährigen in Wien-Meidling beraubt haben soll. Er bedrohte sein Opfer mit einem Messer und nahm Schuhe im Wert von 200 Euro mit.

Nach einem ungewöhnlichen Raubüberfall - einem 22-Jährigen waren Anfang Mai ein Paar Sportschuhe (Nike Dunk High SE All-Star) im Wert von rund 200 Euro abgenommen worden - hat die Polizei einen 18-Jährigen ausgeforscht und am Freitag festgenommen. Zudem soll der Verdächtige in den vergangenen zwei Jahren nicht weniger als 16 Fahrräder gestohlen und verkauft haben, berichtete die Exekutive am Samstag.