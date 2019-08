Eine Polizistin wurde durch den Jugendlichen in Wien-Leopoldstadt verletzt.

18-Jähriger attackierte nach Rauferei in Wien-Leopoldstadt Polizistin

Am Sonntagmorgen wurden Polizisten wegen einer Rauferei in die Engerthstraße in Wien-Leooldstadt gerufen. Als ein 18-Jähriger die Beamten attackieren wollte, wurde er festgenommen.

Gegen 06.00 Uhr Früh trafen die Beamten in der Engerthstraße in Wien-Leopoldstadt ein, nachdem sie wegen einer Rauferei alarmiert wurden.

Zwei der Streithähne standen abseits und diskutieren lautstark, worauf hin die Polizei die beiden Männer trennte. Einer der Jugendlichen mischte sich darauf hin immer wieder in die Amtshandlung ein und beschimpfte die Polizisten, wie es in einer Aussendung am Montag hieß. Auch forderte der 18-jährige serbische Staatsbürger die Beamten auf, ihn zu schlagen.

Polizistin wurde durch 18-Jährigen verlezt

Schließlich versuchte er einen Polizisten mit einem Faustschlag zu attackieren, woraufhin er festgenommen wurde. Dabei leistete er heftigen Widerstand und versuchte mehrere Attacken durch Schläge und Tritte in Richtung der Beamten. Eine Polizistin wurde durch einen Tritt aufs Knie verletzt und konnteihren Dienst nicht fortsetzen.

Der 18-Jährige wurde festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Ein im Arrestbereich durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 1,24 Promille.