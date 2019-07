18-Jährigen in Wien-Meidling mit Waffe bedroht: 16-Jähriger stellte sich

Nachdem die Wiener Polizei gestern früh ein Fahndungsfoto veröffentlicht hat, stellte sich am Abend ein 16-Jähriger in Wien-Floridsdorf. Er soll im März einen 18-Jährigen mit einer Waffe bedroht haben.

Wie gestern berichtet kam es am 1. März 2019 in der Zanschkagasse in Wien-Meidling zu einem versuchten Raub mit einer Schusswaffe. Eine Gruppe von mindestens vier Jugendlichen bedrohte dabei ein 18-jähriges Opfer, konnten aber nur eine 5-Dollar-Note erbeuten.