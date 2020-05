18 Bankomatkarten gestohlen oder geraubt: Polizei schnappt Serientäter

Seit September 2015 wurden betagten Personen in mehreren Fällen nach dem Geldabheben in Wien, Steyr und Mödling ihre Bankomatkarten gestohlen. 18 derartige Delikte sollen auf das Konto eines Mannes gehen.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen ist es dem Landeskriminalamt Wien in Zusammenarbeit mit den Stadtpolizeikommanden in Steyr und Mödling gelungen, eine Serie von Straftaten zu klären. Die Delikte geschahen zwischen September 2015 und Februar 2020 an diesen drei Orten.