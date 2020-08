178 Coronavirus-Neuinfektionen am Mittwoch in Wien

Am Mittwoch wurden in Wien 178 Coronavirus-Neuinfektionen registriert. Betroffen sind vermehrt jüngere Menschen.

In Wien sind aktuell 7.374 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das ist eine Steigerung von 178 Personen im Vergleich zum Vortag. Und inzwischen zeigt sich auch in der Bundeshauptstadt: Betroffen sind jetzt vor allem Jüngere. Reiserückkehrer sind inzwischen eine relevante Gruppe, auch in einem Gürtellokal gibt es Fälle.