174 positive Selbsttests an Niederösterreichs Schulen

Seit Montag sind in Niederösterreichs Schulen 174 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Nach Untersuchungen am Montag und Mittwoch schlugen bei 115 Schülern und 59 Pädagogen die Anterio-Nasal-Tests an, teilten Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras am Donnerstag mit. Die Ergebnisse müssten nun noch mittels PCR-Test bestätigt werden. Das Büro der Landesrätin ging hier von einer Quote von etwa 80 Prozent aus.