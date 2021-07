17 weitere Delta-Fälle in Niederösterreich

Weitere 17 Personen haben sich in Niederösterreich mit der Delta-Variante des Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Infektionen liegt im Bundesland somit bei 91.

Die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus ist am Freitag in Niederösterreich um 17 auf 91 gestiegen. Mit 15 betrifft der Großteil der neuen Erkrankungen nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) Kontaktpersonen von bereits bekannten Fällen.

Das Durchschnittsalter der in Summe 91 Infizierten beträgt 31,25 Jahre. Sechs Personen und damit um fünf mehr als am Vortag werden stationär im Krankenhaus behandelt. Insgesamt 51 Menschen sind bereits wieder genesen. Geortet wurden laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin am Freitag auch 43 neue Delta-Verdachtsfälle.