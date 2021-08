17 Luxusvillen in Wien-Döbling werden verkauft

Eingebettet in die sanfte Hügellandschaft der Döblinger Weinberge errichtet die 3SI Immogroup mit ihrem Neubauprojekt "The Unique" eine Villen-Kollektion.

Der Hackenberg in Wien Döbling zählt zu den begehrtesten Wohngegenden Wiens, in ruhiger, grüner und zeitgleich infrastrukturell exzellent angeschlossener Lage. Am Südhang des Hackenbergwegs 43 errichtet die 3SI Immogroup nun in den kommenden Monaten 17 Villen.

Sauna und Outdoor-Pool gibt es zu jeder Villa dazu. ©3SI Immogroup | JamJam

"Mit "The Unique" heben wir uns auf allen Ebenen von klassischen Neubauprojekten deutlich ab. Die 17 exklusiven Villen, die hier entstehen werden, bieten neben rund 300 m2 Eigengrund und ca. 130 m2 Nutzfläche auch private Saunen und Pools. Zusätzlich besitzt jede Einheit großzügige Eigengärten, Terrassen und Balkone sowie PKW-Stellplätze mit Carport", beschreibt Ing. Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, sein aktuellstes Neubauprojekt.

Villen-Ausstattung wird vom Käufer bestimmt

Die Ausstattung der Villen kann dabei von den zukünftigen Eigentümerinnen und Eigentümern bestimmt werden. Hochwertiger Eichenholzparkett, Smart-Home-Steuerung, Klimaanlage und nachhaltige Heizungsvarianten (Gasbrennwert mit Solarunterstützung oder Luftwärmepumpe) sind bereits standardmäßig vorgesehen. "Die zukünftigen Eigentümer können, nach der Auswahl der für sie passenden Parzelle am Hackenbergweg, ihren neuen Wohnraum von Anfang an in vielen Bereichen mitgestalten. Damit wird jede Villa ein wahrhaftiges Unikat", so Stephan Pasquali, Geschäftsführer Neubau bei der 3SI Immogroup.



©3SI Immogroup | JamJam

Attraktiver Preis

Neben der Lage - der Hackenbergweg liegt malerisch eingebettet in Weinbergen zwischen Neustift am Walde, Pötzleinsdorf und Grinzing - punktet die exquisite Wohngegend im 19. Bezirk mit einer exzellenten Infrastruktur, zahlreichen Naherholungsgebieten, Nahversorgern, Top-Restaurants und Heurigen im direkten Umfeld. "Die hier auf den Markt kommenden Villen bieten Käuferinnen und Käufern die einmalige Gelegenheit, eine Villa samt Eigengrund in einer der begehrtesten Lagen Wiens zu erwerben. Und dies zu einem Preis, um den in vergleichbarer Lage sonst nur Wohnungen erhältlich sind", so Gerhard Klein, Geschäftsführer der für den Immobilienverkauf zuständigen 3SI Makler.