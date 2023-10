17-Jähriger von Wiener U2 erfasst und getötet

Am späten Sonntagabend kam es in der Wiener U2-Station Hausfeldstraße zu einem tödlichen Unfall.

Ein 17-jähriger Jugendlicher befand sich am 15. Oktober gegen 22.00 Uhr aus bislang unbekanntem Grund in der U2-Station Hausfeldstraße auf Gleisen. Der gerade aus der Station Aspern Nord in Fahrtrichtung Schottentor abfahrende Zug erfasste den 17-Jährigen trotz sofortiger Notbremsung.