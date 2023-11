17-jähriger Pkw-Lenker in Wien-Favoriten prallte gegen Fußgänger

Am Sonntag baute ein 17-Jähriger in Wien-Favoriten einen Unfall mit seinem Pkw.

Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Pkw entlang der Laaer-Berg-Straße in Fahrtrichtung Leopoldsdorfer Straße und wollte bei der Kreuzung mit der Kronawettergasse nach links abbiegen. Ein 68-Jähriger soll sich am Gehsteig an der Kreuzung Laaer-Berg-Straße mit der Kronawettergasse befunden haben.