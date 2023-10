17-Jähriger in Wien brutal ausgeraubt: Polizei bittet um Hinweise

Die Wiener Polizei bittet nach einem Raubüberfall auf einen Jugendlichen in der Trabrennstraße in Wien-Leopoldstadt um Hinweise. Die Tat ereignete sich bereits im Juli.

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am 10. Juli gegen 18.30 Uhr mit zwei weiteren Tatverdächtigen einen Raub in Wien-Leopoldstadt begangen zu haben. Nachdem die Tatverdächtigen das Opfer in der Trabrennstraße angesprochen haben, schlugen sie mit Fäusten auf den 17-Jährigen ein. Danach raubten sie die Umhängetasche und flüchteten.