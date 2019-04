17-Jähriger wegen mehrfachen Raubes in Wien-Liesing gesucht

Die Polizei fahndet nach einem Jugendlichen, der am Liesinger Platz mehrere Personen ausgeraubt haben soll.

Am 23. Dezember 2018 erbeutete der Tatverdächtige am Liesinger Platz gegen 20.00 Uhr Bargeld, nachdem er ein Opfer bedroht hatte. Am 19. Jänner 2019 raubte der 17-Jährige, gemeinsam mit einem 15-Jährigen und einem noch Unbekannten am selben Tatort gegen 18.40 Uhr drei weitere Opfer aus. Dabei erbeuteten die Tatverdächtigen Bargeld und Kopfhörer.