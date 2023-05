17-Jähriger nach Raubüberfall in Wien-Meidling ausgeforscht

Bereits Mitte Jänner kam es am Bahnhof Hetzendorf in Wien-Meidling zu einem brutalen Raubüberfall auf einen 17-Jährigen. Einer der mutmaßlichen Täter konnte nun von der Polizei ausgeforscht werden.

Als Teil einer mindestens sechsköpfigen Gruppe soll ein 17-Jähriger (StA: staatenlos) einen ebenfalls 17-Jährigen am 19. Jänner gegen 20.00 Uhr am

Bahnsteig des Bahnhofs Hetzendorf in Wien-Meidling mit Fußtritten und Faustschlägen attackiert und ihm Bluetooth-Kopfhörer, Handschuhe und ein Mobiltelefon geraubt haben. Das Opfer wurde dabei verletzt.