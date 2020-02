17-jähriger Moped-Dieb stellt sich der Wiener Polizei

Am Montag vergangener Woche flüchtete der Lenker eines Mopeds, das sich als gestohlen erwies, vor der Polizei. Zwei Tage später suchte der 17-Jährige selbst den Kontakt zur Exekutive.

Am Montag, dem 27. Jänner 2020, gegen 20:15 entzog sich ein Mopedlenker in der Lorystraße in Wien-Simmering der Anhaltung durch die Polizei und konnte vorerst flüchten. Mittels Kennzeichen wurde festgestellt, dass das Moped als gestohlen gemeldet war.