17-Jährige starb in Wien nach Drogenparty: Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung

Am Montag verstarb ein 17-jähriges Mädchen nach einer Drogenparty in einer Wohnung in Wien-Ottakring im Spital. Ihr beiden Begleiter wurden wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt.

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst hatte die Jugendliche mit zwei jungen Männern in einer Wohnung im Bereich Maroltingergasse in Wien-Ottakring gefeiert und dabei Alkohol sowie Benzodiazepine (Beruhigungs- und Shclafmittel, Anm. Redaktion) zu sich genommen. Das Trio legte sich nieder. Als die drei am Montag aufwachten, ging es der 17-Jährigen immer schlechter. Den Burschen wird vorgeworfen, zu spät Hilfe geholt zu haben.

Mädchen starb nach Drogenparty in Wien - Begleiter holten zu spät Hilfe

Die jungen Männer - ein 16-jähriger finnischer und ein 21-jähriger italienischer Staatsbürger - dürften aus Angst, dass ihr eigener Drogenkonsum auffliegt, das Mädchen aus der Wohnung ins Freie getragen haben. Dann rief der Jugendliche bei der Polizei an, Uniformierte setzten zunächst die Erste-Hilfe-Maßnahmen, bis die Rettungskräfte übernahmen. Die Wiener Berufsrettung brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus, wo sie starb. Hinweise auf Übergriffe seitens der männlichen Begleiter fanden sich bei den weiteren Ermittlungen nicht.