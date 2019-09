17-Jährige randalierte in Wiener Polizeiinspektion und verletzte Polizistin

Am Freitag erlitt eine Polizistin in der Lassallestraße Verletzungen im Hals- und Kopfbereich, als sie von einer 17-Jährigen attackiert wurde.

Eine 17-jährige Tatverdächtige, augenscheinlich beeinträchtigt durch Drogen oder Alkohol, kam am 30. August gegen 07.10 Uhr in die Polizeiinspektion Lassallestraße, konnte jedoch gegenüber den Beamten nicht artikulieren, was sie benötigte. Weil sie sich im Sicherheitsbereich der Dienststelle jedoch aggressiv verhielt, wurde sie aufgefordert, ihr Verhalten einzustellen und die Polizeiinspektion zu verlassen.