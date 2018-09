16er Fest in Wien-Ottakring am 21. September

Am 21. September findet das fünfte 16er Fest statt.

Am Freitag, den 21. September findet das 16er Fest in Wien-Ottakring statt. Am Richard-Wagner-Platz wird von 14 bis 19 uhr gefeiert.

Das 16er Fest in Ottakring ist Teil des regionalen Kultur- und Unterhaltungsprogramms. Neben den Ottakringern sind natürlich alle Wiener zum Bühnen-, Animations- und Informationsprogramm geladen. Gefeiert wird am 21. September von 14 bis 19 Uhr.

Kinderprogramm beim 16er Fest Die kleinen Gäste erwartet beim 16er Fest Kinderschminken, Stelzengehen, Bemalen von Einkaufstaschen und verschiedene Bastel- und Kreativstationen. außerdem wird ein Tormmel-Ensemble der Volksschule Liebhartsgasse zu hören sein.

16er Fest: Musikalische Vielfalt Musikalisch werden die 16er Buam mit Wienerliedern für Unterhaltung sorgen. Leelah Sky wird Soul, Pop, Blues und Rock kombinieren. Auch Adriana Milanova und Claus Spechtl werden Soulmusik zum besten geben.

Brasilianische Poesie und Musik aus dem Orient und der Latinos wird es vom Café Olga Sanchez geben.

Flohmarkt in Ottakring Auch einen Flohmarkt wird es beim 16er Fest geben. In der Volksschule Grunsteingasse kommen Schnäppchenjäger auf ihre Kosten. Außerdem gibt es einen Künstlertreff.

Infostände der Stadt Wien Die Wiener Gesundheitsförderung, die VHS Ottakring, der Arbeiter Samariterbund, die Helfer Wiens, die Gebietsbetreuung, die Wohnpartner, die Pensionistenclubs, die Familienbetreuung der Wiener Kinderfreunde und weitere Infostände werden ebenfalls beim 16er Fest vertreten sein.

Feierlich eröffnet wird das 16er Fest um 14 Uhr mit Bezirksvorsteher Franz Prokop und dem Bläserensemble der Militärmusik Burgenland. Das Fest findet heuer bereits zum 5. Mal statt.